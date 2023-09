"Uniscreening", via alla seconda fase per lo studio della popolazione

"Uniscreening", via alla seconda fase dello studio medico sulla popolazione di Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore.

E' partita la Fase B di "Uniscreening", lo screening universale per le principali malattie croniche dei bambini e degli adulti che riguarda la comunità di Cantalupo. Dopo la prima fase che ha coinvolto le scuole, ora tocca a quella che riguarderà l'intera popolazione.

L'intera cittadinanza è invitata a partecipare a questa iniziativa che vede in campo la Protezione civile di Cerro in collaborazione col Comune, la Fondazione italiana diabete, l'ospedale San Raffaele di Milano, la Croce rossa di Legnano e Parabiago, il Rotary club di Busto-Gallarate-Legnano-Castellanza, le scuole di Cantalupo e l'intera comunità della frazione. Uno studio di salute pubblica che è uno tra i pochi al mondo.

"Finora 1.100 cantalupesi hanno aderito a questo progetto di ricerca scientifica e salute territoriale, che ha lo scopo di valutare la diffusione delle malattie croniche più comuni in tutte le fasce di età quali la celiachia, il diabete di tipo 1, il diabete di tipo 2, l'ipertensione arteriosa e le malattie cardiovascolari e di prevenirle per tempo - afferma il sindaco Nuccia Berra - Ovviamente questi test sono assolutamente gratuiti, veloci e non invasivi: infatti tutto viene svolto in pochi minuti, utilizzando un semplice pungi-dito per analizzare le gocce di sangue necessarie".