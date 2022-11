Uni Ter di Arese e Associazione Amici di Villa Litta insieme per far conoscere il territorio con il corso "Villa Litta, famiglia Visconti-Borromeo-Arese-Litta e il suo territorio".

Fra le attività proposte dall’Uni Ter per l’anno accademico appena iniziato è previsto anche un corso nuovo dal titolo "Villa Litta, famiglia Visconti-Borromeo-Arese-Litta e il suo territorio" che invita ad approfondire storie, aneddoti, testimonianze - dirette e indirette - di alcune dimore gentilizie e chiese del nostro territorio, considerate una preziosa eredità per le future generazioni.

Il corso è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione Amici di Villa Litta di Lainate e sarà coordinato da Celesta Spotti e Nadia Ginelli (membri del direttivo dell’Associazione) insieme a diversi altri docenti esperti in storia dell’arte, araldica, demografia storica, storia locale e quindi delle bellezze del territorio, dove la famiglia

Visconti-Borromeo-Arese-Litta ha creato dimore e chiese importanti e dove ha avuto legami e relazioni con altre famiglie nobili.

Il programma si articola in dodici incontri su tre temi principali: la famiglia Arese e il suo territorio, dimore e chiese del territorio e Villa Visconti Borromeo Arese Litta. Prevede anche una parte finale sicuramente di grande attrattiva per gli iscritti al corso: verranno offerte ai partecipanti visite guidate ad alcuni dei siti presentati.

Inoltre è prevista anche una uscita già a dicembre al Santuario di Santa Maria delle Grazie di Lainate e la visita alla Mostra dei Presepi artigianali di Villa Litta di Lainate e al Palazzo che la ospita.

In un tale corposo e interessante programma non poteva mancare una conferenza introduttiva, che vuole presentare anche altre significative testimonianze storiche, artistiche e naturali presenti nel Parco delle Groane e nel territorio circostante e che costituiscono un vettore di progresso per lo sviluppo locale e per la società nel suo insieme.

L’incontro "Conosciamo il nostro territorio: esempi virtuosi e tesori da salvare" si terrà

il 10 novembre alle 15 presso il Centro civico Agorà di Arese, in via Monviso 7, con i relatori Andrea D’Alessio e Valentina Giro e il coordinamento dalle due referenti del corso Celesta Spotti e Nadia Ginelli.