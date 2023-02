Undici muri pronti per essere decorati dai writer

Undici muri di proprietà comunale a Legnanoi sui quali i writer potranno dare libero sfogo alla propria fantasia i writer per realizzare opere di street art.

I muri per i writer pronti per essere decorati

A individuarli è stata la Giunta: su proposta dell’assessore alla Cultura Guido Bragato, l’esecutivo ha approvato la delibera che identifica le 11 superfici libere da mettere a disposizione degli artisti della bomboletta. La misura si rifà al modello adottato dal Comune di Milano e prevede che i muri liberi siano contrassegnati da un’apposita targhetta; una modalità che ha raccolto l’apprezzamento della comunità dei writer. Questi ultimi potranno cominciare i loro lavori quando saranno state posizionate le targhette.

«La nostra Amministrazione intende valorizzare gli spazi di proprietà comunale promuovendo il ruolo attivo dei cittadini a beneficio della qualità urbana e la street art è, in questo senso, uno degli strumenti ormai ampiamente riconosciuti per migliorare i luoghi pubblici del territorio - sottolinea Bragato - Con questa iniziativa, che va incontro anche a richieste di spazi appositi da parte di appassionati, intendiamo cominciare un percorso di street art in città che, in futuro, si vorrebbe allargare favorendo la messa a disposizione di muri di proprietà di privati, ma anche contribuire al nostro progetto di cultura diffusa».

Ecco quali sono i muri

Gli 11 muri identificati dall’Amministrazione comunale sono quelli del sottopasso tra piazza Mercato e il Parco Castello, del sottopasso tra le vie Montebello e Bainsizza, dei giardinetti Pattani di viale Gorizia (lato strada e interno lungo la ciclabile), della piscina comunale nel tratto di strada chiuso su viale Gorizia, del lungo Olona nel tratto da viale Gorizia a piazza Carroccio, del campo sportivo Pino Cozzi sui lati di via Santa Caterina e Indipendenza, del sottopasso fra piazza Butti e via Venegoni, del campo Mari (lati via Palermo e via Pisacane), dei parchetti di via Liguria-Sondrio e di via Torino (esterni).