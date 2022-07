Un'auto finisce contro un ostacolo: 21enne in ospedale SIRENE DI NOTTE

Diversi gli interventi che nella nottata appena trascorsa hanno visto all'opera i sanitari.

Auto contro ostacolo: 21enne in ospedale

Il caso sicuramente più emblematico, tuttavia, ha riguardato le operazioni di soccorso nei confronti di una giovane che a Castano Primo, in via San Maurizio, mentre si trovava a bordo del suo veicolo si è schiantata contro un ostacolo per motivi che restano ancora da appurare. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 quando sul posto, in codice rosso, si è portata un'ambulanza della Croce azzurra insieme all'elisoccorso. Al termine delle prime medicazioni, la 21enne è stata trasportata all'ospedale Va Circolo di Varese. In precedenza erano stati allertati anche Carabinieri di Legnano e i Vigili del fuoco.

Giovane in preda ai fumi dell'alcol: nessun trasporto in ospedale

A Legnano, invece, un giovane di 21 anni si è sentito male dopo aver abusato dell'alcol. Sebbene in Corso Italia, poco dopo l'una, sia intervenuta un'ambulanza, per lui fortunatamente non si è reso necessario nemmeno il trasporto in ospedale