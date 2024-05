Un'associazione per la chiesetta di Santo Stefano

Un'associazione per valorizzare e preservare la chiesetta di Santo Stefano a Magnago.

E' nata un'associazione a tutela e promozione della chiesetta di Santo Stefano

Un gruppo di cittadini si è unito per dare lustro al patrimonio materiale e immateriale di uno dei monumenti più rappresentativi della comunità magnaghese. Il piccolo luogo religioso, che ricorre in tante foto pittoresche di Bienate, avrà così chi si prenderà cura di lei, in accordo con la parrocchia di Magnago e Bienate.

Il portavoce: "Presto chiederemo l'aiuto di tutti per scegliere il nome e il logo"

Maurizio Fracasso, portavoce della nascente associazione, spiega:

"Lavoreremo per promuovere il sito nella realtà locale e territoriale attraverso molteplici eventi a carattere culturale, sociale e religioso. Saremo felici di collaborare con altre realtà associative, enti e istituzioni, al fine di tutelare la chiesetta per le generazioni presenti e future. Crediamo fermamente che il coinvolgimento attivo della comunità rafforzerà il legame emotivo con questo luogo così prezioso per la nostra storia. Invitiamo tutti coloro che vorranno, a contribuire con le proprie idee ed energie al percorso di valorizzazione. Chiederemo presto l'aiuto di tutti per scegliere il nome e il logo più rappresentativo dell'associazione".

Nella foto di copertina: la chiesetta di Santo Stefano a Bienate