Risveglio unico per gli abitanti di Rho e non solo: questa mattina all'alba il cielo si è colorato come una tavolozza di un pittore e un nostro lettore ha voluto condividere le foto scattate con tutti i lettori.

Un'alba speciale a Rho: le foto di un nostro lettore

Il cielo terso, le nuvole e il primo sole del mattino hanno creato un'atmosfera unica al risveglio per molti rodensi che hanno potuto ammirare un cielo con decine di sfumature dal rosso, al giallo, passando per il grigio delle nuvole e l'azzurro.

Un nostro lettore, Federico Lai, ha voluto condividere con noi e con voi lettori le foto fatte dal balcone di casa, per augurarvi una buona giornata.