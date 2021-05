Una via per la prima donna manager Marisa Bellisario

Approvata la mozione per intitolare una via di Settimo Milanese a Marisa Bellisario.

Lo storica manager di Italtel verrà ricordata in città a seguito della mozione presentata dai capogruppo di minoranza Luca Bulciaghi e Ruggero Delvecchio.

Prima donna manager

L’opposizione propone di intitolare la via Reiss Romoli a Bellisario. A seguito della conferenza dei capogruppo, minoranza e maggioranza hanno concordato su un emendamento presentato dal consigliere di maggioranza Baio e votato all’unanimità. L’emendamento modifica la mozione trasformando via Reiss Romoli in via privata Castelletto.

Marisa Bellisario

«Nonostante le grandi difficoltà ad emergere – recitava la mozione – , in tutti i campi del sociale, vi sono figure femminili che hanno dato prova di grandi capacità riuscendo ad imporsi e lasciando tracce tangibili del loro operato. Una di queste figure ha operato, raggiungendo grandi traguardi, come Amministratore Delegato di una grande azienda presente anche sul nostro territorio. Chiediamo all’Amministrazione Comunale al fine di ricordare, con un piccolo gesto, una grande Donna dei nostri tempi, di intitolare a Marisa Bellisario la strada (attualmente denominata “Via Reiss Romoli”) che porta dalla “rotonda del Campè” a “Via Monzoro”.