Una targa per don Stefano che sarà trasferito

Mercoledì mattina, 31 luglio 2024, una giornata speciale e allo steso modo un po' triste. Il sindaco di Gudo Visconti Omar Cirulli insieme alla sua collega, la sindaca di Vermezzo con Zelo Ada Rattaro, hanno salutato don Stefano, che in questi giorni sta salutando le parrocchie delle due comunità , per iniziare una nuova esperienza pastorale.

Al suo posto, a settembre, prenderà servizio don Gianmario Poretti,

«È arrivato nei nostri Comuni sei anni fa e la sua presenza ha segnato profondamente la vita delle nostre comunità. Schietto, diretto, determinato. Informale nell'abbigliamento come nelle relazioni, ma sempre autentico. Con un grande amore per la sua missione e per la gente delle sue Parrocchie. I sindaci, simbolicamente, hanno voluto salutarlo a nome di tutti i cittadini, con una targa-ricordo “ A don Stefano Strada, Parroco di Vermezzo con Zelo e Gudo Visconti dal 2018 al 2024” - hanno spiegato Cirulli e Rattaro - Le Amministrazioni Comunali, riconoscenti per il servizio offerto, che rimarrà esempio virtuoso di grande dedizione e impegno per la crescita morale e umana delle nostre Comunità. Grazie don Stefano!».