Una targa in memoria del sindaco Favini

Venerdì pomeriggio, 2 settembre, A Largo Favini (ex largo delle Scuderie) a Lainate, è stata posizionata la targa in memoria del Sindaco Favini.

“Il primo cittadino è ricordato innanzitutto per "la coraggiosa e lungimirante acquisizione di Villa Litta Lainate che tra 1970-1971 - ha detto l'attuale Sindaco Andrea Tagliaferro - Una scelta non scontata per l'epoca in cui il nostro gioiello, che è oggi simbolo della città, era poco più di un rudere”.

Lo ricorderà una targa a due passi dall'ingresso della Villa e della Sala del Consiglio comunale che lui guidò per 15 anni con grande impegno". Presente alla cerimonia la figlia e i familiari, oltre auna nutrita rappresentanza di cittadini e il Corpo Musicale "Giuseppe Verdi" Lainate.