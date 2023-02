Una targa in memoria dei pompieri che non ci sono più

Tradizionale festa, domenica 19 febbraio 2023, per i pompieri volontari del distaccamento dei Vigili del fuoco di Inveruno.

Pompieri in festa a Inveruno

Dalla caserma di via Lazzaretto i pompieri hanno raggiunto piazza San Martino dove sono stati posteggiati alcuni mezzi in dotazione; dopo la messa benedizione del parroco don Marco Zappa e poi in corteo, accompagnati dalla banda e dai sindaci del territorio, i pompieri hanno raggiunto il cimitero di via Cavour dove è stata inaugurata una targa per ricordare chi non c'è più.

Quasi 1.200 interventi in un anno

Nel corso del 2022 i pompieri volontari sono stati impegnati per 1.100 ore con 1.191 interventi su un territorio di oltre 60 comuni tra quelli di prima e seconda partenza. Le uscite a Inveruno sono state 87, mentre il primato è di Busto Garolfo con 98 interventi. L'automezzo più utilizzato è stato l'autopompa, impiegata quasi 800 volte. Le uscite per incendi sono state 571; 100 gli interventi per incidenti stradali; 44 le chiamate per recupero animali.