Una studentessa del Bernocchi veleggia con la Marina militare

Una studentessa dell'Isis Bernocchi di Legnano ha partecipato al bando e ha vinto la selezione per frequentare i corsi velici estivi della Marina Militare Italiana, che ha seguito a Livorno dal 23 luglio al 2 agosto scorsi.

Una studentessa del Bernocchi ai corsi di vela estivi della Marina Militare

Matilda Lucini, iscritta alla classe 2ª del liceo scientifico, ha avuto così la possibilità di prendere parte a un’esperienza estremamente formativa a titolo gratuito, completamente spesata dalla Marina Militare.

Racconta la giovane:

"Sono venuta a conoscenza di questa occasione a maggio dalla mia docente di scienze motorie, la professoressa Romina Rossini. A luglio, con mia enorme gioia e un po’ d’incredulità, mi hanno comunicato che ero stata ammessa all’Accademia per ufficiali di Livorno".

Dieci giorni di "vita militare" e tanti nuovi amici di ogni parte d'Italia

Le giornate prevedevano una tabella di marcia ben precisa: al mattino, lezione teorica ed escursione in barca; al pomeriggio, attività sportive e tappa al mare. Alle 21 iniziava la "franchigia", la libera uscita all’esterno dell'Accademia, con l’accompagnamento degli "inquadratori", gli aspiranti ufficiali. Alle 23 ritorno e ritiro in camera per dormire.

Spiega Matilda:

"La vita che conducevamo in accademia era simile a quella dei militari della Marina. L’esperienza è stata molto istruttiva e mi ha permesso di coltivare una mia passione con rigore e disciplina. Abbiamo imparato a guidare i Trident, un tipo di barca abbastanza semplice da manovrare, collaborando tra noi ragazzi dell’equipaggio, con l’affiancamento degli istruttori. Ho avuto inoltre l’occasione di entrare in contatto e di creare legami di amicizia con tanti ragazzi di diverse regioni d’Italia (in tutto eravamo in 80!). E’ sicuramente un’esperienza che consiglio a tutti!".