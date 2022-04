Una serata per parlare del conflitto in Ucraina

L'appuntamento

La serata organizzata a Castano Primo avrà luogo il prossimo 22 aprile 2022.

Venerdì 22 aprile alle 21 appuntamento in Vila Rusconi a Castano Primo per parlare della guerra in Ucraina insieme al relatore Antonio Barberini.

La serata di approfondimento

Si svolgerà presso la sala comunale di villa Rusconi la serata di approfondimento dedicata al conflitto in Ucraina, un'iniziativa a cura della Casa del Popolo, A.N.P.I e AUSER di Castano Primo e in collaborazione con il Centro Filippo Buonarroti e Con il patrocinio della città di Castano Primo. Relatore della serata, Antonio Barberini.