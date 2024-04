Una serata in oratorio per presentare la nuova scuola primaria

Mercoledì 17 aprile alle 21 incontro pubblico con l'Amministrazione di Andrea Orlandi per uno sguardo al progetto della nuova scuola primaria Sante Zennaro di Rho.

Rho, serata col progetto della nuova primaria

Nuova tappa del calendario di incontri pubblici voluti dal primo cittadino e dalla sua giunta sui progetti di "Rho la città che cambia", finanziati soprattutto grazie ai fondi PNRR.

Dopo il centro, Mazzo e il quartiere San Pietro, è la volta di Terrazzano e del progetto più significativo che la riguarda.

Appuntamento in oratorio

L'appuntamento è alle 21 all'oratorio di Terrazzano, in via Battisti 16. Insieme all'ingegner Riccardo Monico, progettista per la società EET Cobolli Gigli Egemonico Srl, sindaco e giunta presenteranno i disegni per la nuova scuola primaria Sante Zennaro. Si farà cenno anche ad altre iniziative che riguardano Terrazzano, a partire dalla Casa dell’acqua che verrà realizzata da CAP Holding.

L'intervento sarà finanziato coi fondi della Missione 2 del PNRR dedicati alla realizzazione di nuove scuole tramite la sostituzione di edifici. Il progetto è collegato anche a rivoluzione verde e transizione digitale e all’efficientamento energetico, tutti obiettivi di Next Generation EU.