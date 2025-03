Una serata al Tourist Infopoint per spiegare ai ragazzi i compiti del volontario alle Olimpiadi

Diventa un volontario delle prossime olimpiadi di Milano-Cortina. Per scoprire come poterlo fare, l’amministrazione comunale di Rho organizza una serata aperta a tutti i maggiorenni in programma nella serata di lunedì 10 marzo alle 20.30, al Tourist Infopoint di piazza San Vittore 19.

Una serata nel corso della quale saranno fornite tutte le informazioni necessarie per diventare un volontario olimpico. A coordinare la serata l’assessore allo Sport Alessandra Borghetti insieme a Silvia Mocchetti, Volunteers Engagement Manager per Fondazione Milano Cortina, che presenterà il programma volontari. «Rho potrà essere protagonista anche grazie ai nostri volontari – spiega l’assessore allo Sport Alessandra Borghetti – Credo che aderire a questo invito rappresenti una occasione per mettersi al servizio dello sport e vivere una avventura da non dimenticare».

Chi vuole fare il volontario deve dare una disponibilità di almeno 9 giorni

Oltre a essere maggiorenni per diventare volontari delle Olimpiadi occorre garantire una disponibilità minima di almeno 9 giorni non consecutivi durante i Giochi. «Anche i rhodensi possono dare una mano per rendere ancora più speciale l’esperienza olimpica che abbiamo la fortuna di accogliere sul nostro territorio - sottolinea l’assessore alla Partecipazione e al Turismo Maria Rita Vergani, Vicesindaco di Rho – Sarebbe bello vedere giovani e persone di ogni età aderire a questa campagna. Lo slogan scelto è “I Giochi siamo noi”: partecipare è davvero una occasione unica».

Le candidature sul sito www.team26.milanocortina2026.org

Ci si può candidare su www.team26.milanocortina2026.org: chi si candida può offrire la sua disponibilità anche per una serie di attività che verranno svolte prima dei Giochi Invernali, a cominciare dai test event del 2025. I ruoli affidati a volontarie e volontari saranno variegati e volti principalmente a migliorare la qualità dell'esperienza di tutti coloro che parteciperanno all’evento e ad agevolare l'organizzazione dei Giochi.