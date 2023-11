Una raccolta fondi per le case famiglia di Fondazione Ronald Mcdonald

Anche quest’anno, in occasione della Giornata mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, torna McHappy Day: la raccolta fondi per Fondazione Ronald McDonald, per donare ai tanti bambini in cura lontano da casa la gioia di stare insieme alla propria famiglia.

Una raccolta fondi per le case famiglia di Ronald Mcdonald

Ogni anno sono stati raggiunti traguardi importanti e, quest’anno in particolare, l’obiettivo è raccogliere più di 600.000€ da devolvere alle Case Ronald, alle Family Room e ai tanti progetti in corso.

Ma soprattutto, aiuterà a realizzare il grande progetto di Casa Ronald Milano che accoglierà 1000 famiglie ogni anno una volta completata!

Partecipare all’iniziativa è facile, dal 17 novembre al 10 dicembre chiunque farà una donazione in un ristorante McDonald’s, riceverà uno dei gadget di ringraziamento realizzato ad hoc per l’occasione: un portachiavi luminoso a forma di casetta o una bellissima casetta in ceramica portacandela.

Una campagna che celebrerà l’impegno di McDonald’s e di tutti i preziosi donatori che contribuiscono a tenere unite le famiglie dei bambini in cura lontano da casa.

La vicinanza alle comunità

McDonald’s ha una lunga tradizione di vicinanza al territorio e vuole essere un “buon vicino di casa” per la comunità che lo ospita, anche restituendo parte dei suoi utili per il sostegno di iniziative sociali attraverso Fondazione Ronald. https://www.fondazioneronald.org/it-it

Anche in Italia aderiamo con entusiasmo a questo progetto con 23 giorni speciali dal 17 novembre al 10 dicembre 2023, durante i quali ogni ristorante ospita iniziative volte a stimolare la raccolta fondi, coinvolgendo le comunità locali in una grande iniziativa di solidarietà.