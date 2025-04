Una raccolta di pannoloni per i disabili: presto il viaggio verso la Romania

Il perno della vita che scorre in struttura ruota attorno alla cura per le persone con disabilità. Siamo in Romania e in particolare a Bucium, frazione della piccola cittadina di Iasi. Qui il volontario Marco Carelli, di Parabiago, si era recato lo scorso anno, proprio in tempo di Pasqua, per portare un sorriso ai più svantaggiati.

La precedente esperienza di solidarietà: il punto di partenza della nuova attività per i più deboli

Per farlo si era reso protagonista di quel memorabile gesto del taglio dei capelli che aveva interessato i senza tetto. Un'opera di solidarietà che era andata avanti per una decina di giorni, al termine dei quali l'attività votata ai più bisognosi lasciava intravedere i primi semi di un progetto che, ora possiamo dirlo, di lì a un anno avrebbe dato i suoi frutti sperati.

La nuova «mission»

Stavolta Carelli per impegni personali non riuscirà a tornare nel Paese per osservare di persona la crescita tangibile di questa progettualità sociale. A farne le veci sarà però l'amico Sergio Pili di Costa Masnaga, in provincia di Lecco. Del resto i due avevano fatto tappa in quella realtà in precedenza e le necessità di chi la vive nel quotidiano le conoscono bene. E il risultato, che si concretizzerà nelle prossime settimane (entro la metà di giugno), sarà quello della consegna di pannoloni che verranno raccolti in realtà come quella parabiaghese.

Una necessità precisa, quella dei pannoloni per disabili

Perché i pannoloni? Semplice: per rispondere a questa precisa esigenza il Comune non riesce a farsi carico delle spese per l'acquisto dei materiali e così ad entrare in soccorso sarà la parola d'ordine «solidarietà».

«Cerchiamo di sgravare il personale della struttura di alcuni oneri, così le risorse che avanzano possono essere destinate per altri capitoli»