Una pizza speciale per l'Oncologia di Legnano

Una pizza speciale per il reparto di Oncologia dell'ospedale di Legnano.

Una pizza speciale in ospedale: è la "ChemioteraPizza" di Atleti al tuo fianco

Si chiama "ChemioteraPizza" ed è un'iniziativa nazionale che ha preso il via ieri mattina, martedì 29 giugno 2021, proprio dall'ospedale nuovo di Legnano grazie ad Atleti al tuo fianco, progetto che muove il mondo dello sport nel sostegno di chi affronta un tumore maligno. All'ora di pranzo nei reparti di Oncologia ed Ematologia sono infatti arrivati dieci taglieri porzionati e confezionati di pizza Margherita, con un biglietto per ogni paziente che lo informava che "la terapia di oggi da prendere per bocca" sarebbe stata "un po' diversa dal solito, sotto forma di un trancio di pizza e destinata a risollevare le energie fisiche ed emotive di un percorso intenso".

A offrire i dieci taglieri di Margherita è stato il tennista Matteo Berrettini

L'idea è figlia dell'attività costante di Atleti al tuo fianco, progetto di Arenbì onlus creato dal medico chirurgo Alberto Tagliapietra, che su tutto il territorio italiano realizza iniziative col mondo dello sport per portare l'attenzione sulle emozioni delle persone in lotta contro il cancro: la pizza di questa giornata, per esempio, è stata offerta da Matteo Berrettini, campione di tennis impegnato in questi giorni sui campi di Wimbledon. Una ventata di vicinanza e di normalità che tutti i pazienti hanno gradito e l'intero staff del primario dottor Sergio Fava ha accolto con le mani unite sotto il sorriso, segno identificativo del progetto per rappresentare l'importanza della vicinanza fisica e del sostegno fisico in oncologia, che vengono ogni giorno raccontati nelle loro forme possibili e diverse sui social di Atleti al tuo fianco.

Legnano è stata la prima tappa di un tour che coinvolgerà tutta Italia

Legnano è stata la prima orgogliosa tappa di "ChemioteraPizza", un tour che coinvolgerà squadre e atleti in tutta Italia, per sentirsi meno soli dentro le pareti di un ospedale a disputare la sfida più importante della propria vita: anche questa è lotta contro il cancro.