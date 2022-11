Una pista di pattinaggio sul ghiaccio a Bareggio

Un Natale con una novità a Bareggio: in città arriverà una pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Ha annunciato il sindaco Linda Colombo nel fine settimana:

"Quest’anno in vista del Natale siamo riusciti a ottenere, a costo zero per il Comune, una novità assoluta che, siamo sicuri, piacerà a grandi e piccini: lunedì mattina inizieranno i lavori per il montaggio della pista di pattinaggio sul ghiaccio".