Una pedalata per difendere l'habitat naturale e le zone umide

Una pedalata per difendere l'habitat naturale nella Giornata mondiale delle zone umide. E' prevista per domenica, alle 13.45, nell'Oasi di pace e bellezza situata in via Unione a Parabiago. Un'iniziativa che porta la firma del circolo locale di Legambiente.

Una pedalata nelle zone umide

La manifestazione voluta dal gruppo capitanato da Claudio De Agostini è fissata per domenica 5 febbraio, alle 13.45, quando nell’Oasi di pace e bellezza situata in via Unione, in occasione della Giornata mondiale delle zone umide, ci sarà un’escursione in bicicletta che da Parabiago sfocerà poi al Parco dei Mughetti. L'escursione in bicicletta partirà da Parabiago e sfocerà poi nel Parco dei Mughetti.

"Le aree umide pozzi di assorbimento per il Co2"

A volerla fortemente il circolo locale di Legambiente che ha sintetizzato il senso della manifestazione in questa maniera: