Domenica 22 settembre visita guidata in mezzo alla natura, per scoprire un luogo molto particolare e davvero unico: la brughiera fiorita di Tornavento a Robecco sul Naviglio.

Una passeggiata in mezzo alla natura nella brughiera di Tornavento

I partecipanti avranno modo di osservare e conoscere questo ambiente così unico e fragile che in questo periodo si tinge di rosa, ripercorrendo l'evoluzione del territorio dovuta a trasformazioni geologiche, climatiche e naturalmente alla presenza dell'uomo.

Sarò l’occasione per visitare il museo a cielo aperto di via Gaggio con i suoi reperti di vita contadina e della Seconda Guerra Mondiale.

"Potremo godere della bellezza romantica e silenziosa di questo paesaggio fragile e prezioso, il lembo più a sud di brughiera europea" fanno sapere dalla Pro Loco.

per tutte le informazioni e per prenotare la visita è possibile contattare la Pro Loco via telefono o mail ai seguenti numeri: tel. 3357097230 www.prolocorobecco.org email: info@prolocorobecco.org