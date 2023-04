Una Pasqua più di dolce per i bambini ricoverati grazie alle uova donate

Due attività commerciali di Bareggio hanno donato ai bambini ricoverati all'ospedale Fornaroli di Magenta decine di uova di Pasqua per rendere la loro degenza un po' più dolce.

Una Pasqua più dolce per i bambini ricoverati all’ospedale di Magenta grazie a due imprenditori del territorio. Thomas Renda, titolare della palestra Workout di Bareggio, e Stefano Colombo della Carrozzeria Colombo, hanno donato delle uova di Pasqua al reparto di Pediatria del Fornaroli.

“E’ un piccolo gesto per regalare un po’ di felicità ai piccoli degenti del reparto, in giorni che per loro dovrebbero essere di festa – affermano Thomas e Stefano -. Sulla scia di quanto fatto dal sindaco che ogni anno a Natale va a portare dei regalini ai bambini ricoverati, abbiamo voluto fare anche noi la nostra parte”.