Si inaugura oggi, 29 settembre 2023, la nuova sede di via San Domenico Savio 6 a Rho del Centro di consulenza clinica e psico-pedagogica "Il Posto delle Parole"

Una nuova sede per "Il posto delle parole"

"Il posto delle parole" presenta al territorio e alla Rete un nuovo logo, i nuovi spazi e un nuovo progetto. Con due giorni di Open Day dedicati a consulenze gratuite, laboratori ed incontri il Centro apre le porte alla comunità, alle famiglie, a ragazzi e bambini per raccontarsi in una nuova veste.

Dopo quindici anni dalla sua nascita nel 2008, infatti, la Cooperativa STRIPES ha scelto di rinnovare e rilanciare la proposta del suo Centro di Rho e Vanzago con un restyling completo. Un nuovo logo, una nuova sede e un nuovo obiettivo ambizioso: da Centro psico-pedagogico di aiuto alla famiglia Il Posto delle Parole diventa Centro di consulenza clinica e psico-pedagogica proprio per raccontare un cambiamento importante. Cambiano e si ampliano i destinatari che non saranno più solo le famiglie ma anche i giovani, gli adolescenti, gli adulti e i bambini. Cambiano anche le proposte che vedranno le consulenze, le terapie e la parte diagnostica affiancati da attività educative, culturali e anche di benessere.

La collaborazione con il territorio e gli enti

Ma non solo, di grande importanza saranno i collegamenti e le collaborazioni con il territorio a partire dalle istituzioni come il Comune di Rho e quello di Vanzago, l’Azienda speciale consortile Sercop, l’UONPIA e anche Regione Lombardia e ATS Milano che hanno recentemente approvato il primo elenco degli enti erogatori di percorsi personalizzati in favore di preadolescenti, adolescenti e giovani in condizione di disagio e delle loro famiglie tra cui risulta anche Stripes Coop.

Come racconta la Presidente e Direttrice Generale di STRIPES Dafne Guida:

“Il Posto delle Parole è uno spazio, accogliente e flessibile nel quale bambini, adolescenti, genitori e coppie possono esprimere in assoluta privacy le proprie difficoltà e problematiche di natura affettiva e relazionale. Ci aspettiamo di essere un valido supporto per la nostra comunità promuovendo la salute mentale e il benessere educativo attraverso l’azione dei nostri professionisti in una logica di interdisciplinarità e in una cornice di grande fiducia e scambio con i servizi specialistici territoriali”.

Parte così una nuova avventura per la Cooperativa e per tutti i professionisti del Centro, un nuovo percorso che vedrà convivere nella stessa sede Il Posto delle Parole con Pedagogika.it – Rivista di educazione, formazione e cultura; una vicinanza, questa, che sarà sicuramente motore di proposte e riflessioni.

Con questo progetto ricco di ambizioni, quindi, Il Posto delle Parole mira a divenire un luogo di consulenza e di ascolto, di supporto, di benessere, di prevenzione, di cultura e di incontro di persone e idee. Un luogo di cura delle persone… e delle parole.