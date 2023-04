Il Corpo Musicale San Marco di Marcallo con Casone avrà una nuova sede all’interno di una costruzione dotata di ultime tecniche e regole edili. Da tanti anni, la sede della banda è nel palazzo comunale di via Vitali e le Amministrazioni che si sono succedute nell’ultimo quarto di secolo, l’hanno ritenuta una sede piccola non idonea.

Una nuova sede per il Corpo musicale San Marco di Marcallo

A conferma di questa tesi, tutti i programmi elettorali a partire dal sindaco Massimo Garavaglia fino all’attuale di Marina Roma, riportavano l’individuazione di una nuova residenza per il Corpo Musicale San Marco. A conferma di questa linea, nel 2006 il progetto di restauro dell’area di San Marco era finalizzato ad ospitare anche la centenaria Banda. Poi, non avvenne perché si era ritenuto che lo spazio non era sufficiente.

«Adesso con gli oneri urbani del Suap si è presentata l’opportunità di mettere mano a delle opere pubbliche. Sfruttando questa opportunità abbiamo pensato di progettare la sede della banda. Il budget preventivato senza ancora nessun pensiero concreto era di 400 mila euro – ha spiegato il sindaco Roma - Abbiamo condiviso con la dirigenza della Banda le fasi del progetto. Successivamente, l’incontro con i progettisti è servito per accogliere le istanze dei bandisti e sulla base di tutto ciò è stata prodotta una pianificazione preliminare che ovviamente in questo periodo storico ha un budget più alto e quindi si è arrivati ad un preventivo di 570mila euro».

Dopo una lunga trattativa tra Amministrazione, Corpo musicale San Marco e progettisti, la Banda ha accolto favorevolmente l’idea e quindi il via ai lavori non ha più ostacoli. L’Amministrazione ha dato il benestare ai progettisti per il disegno esecutivo. La nuova sede verrà costruita nello spazio a fianco del distributore di carburante ex area mercato pubblico. Luogo da riqualificare e adeguato per il corpo musicale San Marco. Dunque non più ampliare il centro pensionati per insufficienza di spazio ma una nuova sede sulla via De Gasperi.

Le tempistiche dei lavori

La realizzazione sarà veloce. In primo luogo perché è un’opera a scomputo e i tempi sono celeri e poi perché si è scelta l’edilizia prefabbricata in legno che sono tecniche costruttive dinamiche. Ora parte l’iter definitivo, poi l’affidamento e infine l’esecuzione dell’opera. Si spera entro l’anno, al massimo inizio 2024, il fine lavori.