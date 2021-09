Una nuova preside all'Istituto Falcone e Borsellino di Castano Primo

L'Istituto comprensivo Falcone Borsellino di Castano Primo ha una nuova preside: si tratta di Maria Merola, già dirigente scolastica dell'istituto Torno, sempre in città.

Una nuova preside per l'Istituto di Castano Primo: l'annuncio del sindaco

Ha dichiarato il sindaco Giuseppe Pignatiello nella mattinata di oggi, mercoledì 1 settembre 2021:

"Questa mattina è stato davvero un onore dare il benvenuto alla dottoressa Maria Merola che da quest’anno sarà la nuova preside dell’Istituto Falcone e Borsellino. Donna di grande cultura e competenza con cui abbiamo avuto il piacere di collaborare in quanto dirigente dell’Istituto Torno. Siamo certi che sarà una reggenza proficua per insegnanti, genitori e soprattutto per i nostri ragazzi. Noi da parte nostra non possiamo far altro che metterci a disposizione. Buon lavoro dirigente".

(Nella foto di copertina, da sinistra il sindaco Giuseppe Pignatiello, la dirigente scolastica Maria Merola e l'assessore all'Istruzione Ilaria Crespi)