La Civica Scuola di Musica di Arese per il prossimo anno scolastico sarà gestita dall’Azienda speciale consortile CSBNO Culture Socialità Biblioteche Network Operativo.

Una nuova gestione per la civica scuola di musica di Arese

L’offerta formativa della Civica Scuola di Musica risponde a bisogni diversi: Preparazione pre-accademica: corsi base, intermedi e avanzati per la preparazione delle competenze strumentali, teoriche e creative necessarie per il superamento degli esami di Ammissioni nei Conservatori e Accademie Nazionali e Internazionali. Oltre alle lezioni individuali di strumento, gli allievi dovranno seguire, a seconda del livello del corso, le lezioni collettive di Teoria Ear Training, Armonia Complementare e Armonia Moderna.

Preparazione Amatoriale: corsi liberi o lezioni individuali per chi vuole sviluppare conoscenze già acquisite e/o vuole una preparazione personalizzata e amatoriale. Corsi di canto e corsi per tutti gli strumenti: pianoforte, violino, viola , violoncello, contrabbasso, chitarra, basso batteria, flauto, clarinetto, tromba, sax. Corsi collettivi di “Gioco Musica” per i più piccoli, laboratori di musica di insieme, coro di voci bianche (fino ai 13 anni), coro adulti.

L'inizio dei corsi il prossimo 7 ottobre

Per chi vuole sperimentare un ascolto più consapevole e attivo e avvicinarsi alla musica sviluppando gli aspetti estetici ed evolutivi nel panorama storico e contemporaneo, la Scuola organizzerà conferenze, lezioni concerto, workshop di ascolto attivo.

Per l’anno 2024 i corsi inizieranno il 7 ottobre e si terranno presso gli spazi dell’Istituto comprensivo Europa Unita, viale Varzi 13.

Le iscrizioni aprono dal 10 settembre presso il Centro civico Agorà nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30.

Per informazioni: civicamusica.arese@csbno.net