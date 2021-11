Una nuova casa per la Cooperativa Nazaret

Inaugurata a Arese la nuova casa per la Cooperativa Nazaret.

Sabato 27 novembre alle 11 è stata inaugurata la struttura FA.RO, un edificio sociale che lo scorso aprile il Comune di Arese ha consegnato alla Cooperativa Nazaret che ne sarà il gestore con una progettazione con finalità sociali molto articolate. Durante la mattinata sono stati presentati i progetti legati alla casa ed è stato possibile visitare gli spazi.

La casa è composta da due appartamenti: uno per l’avvicinamento e la sperimentazione della vita autonoma, l’altro per progetti di housing temporaneo.

Nello spazio al piano seminterrrato verrà realizzato un centro diurno per persone con disabilità medio lieve.

“È un traguardo importante, si aprono le porte di un luogo che la nostra comunità aspetta da tempo, un luogo che sarà il centro per i progetti sociali che la Cooperativa Nazaret porterà avanti con generosità e competenza come le persone che la gestiscono hanno sempre dimostrato di saper fare. Uno spazio in più per non lasciare indietro nessuno e ci riempie di orgoglio che sul nostro territorio si riesca a dare un contribuito concreto per dare forma e sostanza a queste progettualità.”

Dichiara la Presidente della Cooperativa Nazaert Manuela Moretti : “Correva l’anno 2007, quando il Comune di Arese stipulava una convenzione per la realizzazione di un edificio da assegnare alla Cooperativa NAZARET per scopi sociali. Quell’edificio, finalmente, è divenuto realtà. Siamo emozionati e pronti per questa nuova sfida. Tra pochi giorni uno degli appartamenti aprirà la porta ai primi utenti pronti a sperimentarsi nella vita autonoma. Un grande risultato.”