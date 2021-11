Una nuova auto per la Polizia Locale

Sicurezza

La nuova auto per il Comando di Polizia Locale è full-hybrid e dotato anche di una cella di sicurezza.

Il Comando di Polizia Locale di Parabiago ha in dotazione una nuova auto con cella di sicurezza.

Una nuova auto in dotazione al Comando di Polizia Locale

Nei giorni scorsi è stata consegnata al Comando di Polizia Locale della Città di Parabiago, una nuova autovettura di servizio: una Toyota Corolla SW Hybrid, veicolo acquistato con l’impegno economico del Comune di Parabiago e il parziale cofinanziamento di Regione Lombardia.

Il veicolo, un’autovettura di 1800cc di cilindrata, è full-hybrid, ovvero concepito secondo le più moderne concezioni motoristiche che mirano all’abbattimento delle immissioni inquinanti nell’aria e all’ottimizzazione dei consumi di carburante, è dotato di cambio automatico e allestito, in ottemperanza alle normative regionali in materia, di tutte le strumentazioni necessarie per lo svolgimento dei vari servizi d’istituto, non solo luminose e sonore. L’autovettura è dotata, infatti, anche di una cella di sicurezza realizzata in policarbonato trasparente e antisfondamento, ubicata nel sedile posteriore e adibita al trasporto di eventuali soggetti fermati o sottoposti a misure restrittive della libertà personale. Questa cella ha la funzionalità di garantire la separazione dai sedili anteriori, occupati dagli agenti di Polizia Locale. Inoltre, nel bagagliaio posteriore, è predisposto un ufficio mobile con idoneo arredamento e allacciamenti per una postazione pc e una postazione stampante. La strumentazione elettronica del veicolo è stata studiata e completata per implementare le apparecchiature e gli equipaggiamenti già in possesso del Comando.

"Maggior sicurezza durante le operazioni"

Ha spiegato l'assessore alla Sicurezza Barbara Benedettelli:

"La nuova vettura permetterà al Comando di agire in maggior sicurezza durante le operazioni. I nostri agenti, infatti, sono sempre più coinvolti in azioni di controllo, a volte anche rischiosi. Aver potuto dotare il Comando di un veicolo dotato di protezioni e strumenti idonei ad intervenire, è sicuramente un ulteriore passo avanti in tema di sicurezza".

Ha poi aggiunto il sindaco Raffaele Cucchi:

"L’acquisto della vettura è stato fatto anche grazie a un cofinanziamento regionale. Un’opportunità che abbiamo saputo cogliere e che indica un’unione di intenti tra più livelli istituzionali".