Grazie ad un contributo regionale di 20mila euro, il comando di Polizia Locale di Pogliano Milanese acquisterà una nuova Alfa Romeo Tonale ibrida del valore di 60mila euro.

Una nuova Alfa Tonale per la Polizia Locale

Il Comando Polizia Locale di Pogliano Milanese acquisterà un nuovo veicolo di servizio grazie ad un bando di Regione Lombardia che ha permesso all’Amministrazione comunale di ottenere il massimo dell’importo previsto per i Comuni partecipanti in forma singola.

A seguito di delibera della giunta Comunale, il Comandante ha presentato un progetto denominato “SAFETY TRAVEL RESPECTING THE ENVIRONMENT” per l’acquisto di un Alfa Romeo Tonale Ibrida con allestimento interno ed esterno.

Un finanziamento da 20 mila euro

Il progetto è stato approvato da Regione Lombardia attraverso il finanziamento del massimo dell’importo previsto pari a 20.000.00 euro. Il costo totale sarà di 59.500,00 euro con un contributo, quindi, dell’amministrazione pari a euro 39.500,00 euro.

Il nuovo veicolo sarà allestito con una cella di sicurezza al fine di garantire il trasporto di persone fermate o arrestate da parte degli agenti in completa sicurezza. Inoltre sarà dotato di: - etilometro tipo Saf’ir evolution che è uno strumento di ultima generazione, con dimensione ridotte rispetto agli omonimi strumenti in commercio e con un tempo di riscaldamento utile all’utilizzo al di sotto del minuto.

- apparecchiatura narcotest per l’analisi delle sostanze stupefacenti;

- tablet con applicativi in dotazione al corpo finalizzati all’effettuazione delle anagrafiche dei soggetti, dei veicoli nonché al rilievo dei sinistri stradali.