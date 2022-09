Si è finalmente giunti all’evento più atteso dell’estate robecchese: la Notte Bianca che quest’anno, senza restrizioni dovute alle norme sanitarie, andrà in scena nella serata di oggi, sabato 3 settembre. Il tema di questa edizione, caro ad adulti e piccini, sono i fumetti e i cartoon. Come lo scorso anno, il territorio di Robecco sarà diviso in zone tematiche, legate al mondo delle nuvolette e degli eroi disegnati.

Una notte bianca a fumetti

L’amministrazione comunale, Pro Loco, le associazioni, in questi giorni sono impegnate nella preparazione degli eventi e dei giochi per una festa che a Robecco attira sempre moltissimi visitatori. La Tensostruttura per una sera vivrà l’atmosfera del Far West, in omaggio al personaggio di Tex Willer, l’eroe di uno dei più conosciuti fumetti italiani di sempre. Al parco Archinto invece la notte sarà veramente scura, come si addice al supereroe più dark di sempre: Batman e i personaggi della Marvel, mentre all’Oratorio San Giovanni Bosco tutto l’intrattenimento e la cena saranno impostati sui cartoon di Walt Disney, per la gioia dei più piccoli.

In Piazza XXI Luglio ci saranno alcuni disegnatori che riprodurranno i volti dei bambini come gli eroi dei cartoni e l’ intrattenimento di una scuola di ballo che farà lezione gratuitamente per balli di gruppo. Anche la musica e l’offerta gastronomica sarà a tema, in ogni punto di quello che, per una notte, sarà il Paese a Fumetti. Un antipasto della festa è andato in scena ieri, venerdì 2 settembre con la tradizionale consegna degli Oscar dello Sport in tensostruttura.