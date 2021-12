Una mostra per ricordare la Strage di Piazza Fontana

Anche il Comune di Mesero ricorderà il 52esimo anniversario della strage di piazza Fontana, avvenuta a Milano il 12 dicembre 1969.

Lo farà con una mostra, che verrà inaugurata proprio oggi, sabato 11 dicembre, presso la biblioteca di piazza Europa 4. Una raccolta di ritagli di articoli di giornale che è iniziata quel venerdì pomeriggio, il momento della detonazione della bomba, e poi proseguita per ben 52 anni.

Il materiale documentario è stato custodito e incrementato da Luigi Ferrari, parente di una delle vittime, fino al momento della sua morte nel 2010. Da questo momento, la figlia Laura ha proseguito la raccolta e l’archiviazione. Faranno compagnia agli articoli di giornali, alcune decine di libri scritti sui fatti inerenti alla strage e ai loro protagonisti, pazientemente selezionati dal bibliotecario Maurizio Di Clemente.

Questo il commento del sindaco in merito all'esposizione:

“La città di Mesero è onorata di ospitare per la seconda volta questa mostra - ci ha detto il Sindaco Davide Garavaglia – in questo modo intendiamo ricordare il sacrificio delle diciotto vittime innocenti e in particolare quella di Carlo Garavaglia, nato e cresciuto a Casone. L’Italia è una nazione che dimentica facilmente – ha concluso il Sindaco – oggi il rischio maggiore è l’ indifferenza e che tutto cada nell’oblio”.