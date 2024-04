Una mostra omaggio per ricordare il personaggio di Franco Moschino

Si è conclusa la mostra omaggio dedicata al personaggio di Franco Moschino che si è svolta ad Abbiategrasso nel Castello Visconteo.

I suggestivi luoghi del Castello Visconteo e della Chiesa Santa Maria Vecchia (riaperta al pubblico per l’occasione) hanno raccontato, attraverso immagini, racconti, testimonianze chi era Moschino. La visione che aveva della bellezza, la sua visione della moda, la sua genialità, il suo essere oltre raccontandoci il mondo e le sue contraddizioni che ancora oggi ci troviamo a combattere: ambiente, pace, libertà, razzismo.

"Le tante e tante persone che ci hanno accompagnato per tre settimane hanno trovato modo di dimostrare il loro apprezzamento ed entusiasmo: chi con ricordi, chi con la scoperta, chi ci ha spronato a continuare ad esplorare, a conoscere con occhi e spirito curiosi. È stato bello immergersi nei XXX anni dal kaos, fatto di libertà ed irriverenza, ironia e sensi: è stato un invito (e tanti lo hanno fatto, così come noi) a fermarsi, ad osservare, a riflettere sul sogno rivoluzionario di Franco Moschino: abbiamo raccolto un messaggio, un’eredità che continuerà ad essere fonte di ispirazione per continuare ad emozionare e a provocare".