Una mostra itinerante dedicata a Padre Crespi

Sarà esposta alle scuole di Magnago e Vanzaghello la mostra itinerante dedicata a padre Carlo Crespi di Legnano, per decenni missionario in Ecuador.

Una mostra itinerante dedicata a Padre Carlo Crespi

In occasione del riconoscimento delle virtù eroiche e della venerabilità del Servo di Dio padre Carlo Crespi (1891 - 1982), missionario legnanese in Ecuador, l'Istituto Comprensivo "Ada Negri" di Magnago, in collaborazione con l'Associazione "padre Carlo Crespi", propone al pubblico una mostra itinerante dal titolo "Un missionario poliedrico da Legnano all'Ecuador: biologo, musicista, etnologo, archeologo, educatore, apostolo dei poveri".

La mostra, aperta a tutta la cittadinanza con ingresso libero, sarà esposta e visitabile presso la scuola media di Magnago e successivamente presso la scuola media di Vanzaghello, nei giorni e negli orari indicati nell'apposita locandina in allegato.

Una visita guidata dedicata alle classi

Tutte le classi di Magnago e Vanzaghello avranno la possibilità di fare una visita guidata della mostra con il prof. Simone Magistrelli durante l'ora di religione come da orario scolastico.

L'inaugurazione si terrà lunedì 15 gennaio, alle ore 8.55 presso la scuola media di Vanzaghello e alle ore 11:55 presso la scuola media di Magnago, dove tutte le classi seconde dei rispettivi plessi, riunite le une in aula magna (Vanzaghello) e le altre in palestra (Magnago), riceveranno la visita ed i saluti istituzionali della Dirigente scolastica dott. Roberta Ferrante, del Console generale dell'Ecuador a Milano oltre che dei Sindaci di Magnago e Vanzaghello. Agli alunni saranno illustrate la vita e le opere di padre Carlo Crespi da parte del sig. Carlo Riganti (Presidente dell'Associazione "Padre Carlo Crespi") e sarà loro esposta tramite l'ausilio di slides la natura, la cultura, la società e la storia dell'Ecuador per opera dei volontari dell'Associazione ecuadoriana "Para todos" di Milano i quali si esibiranno in una performance danzante in abiti tradizionali.

Per l'occasione sarà offerto agli studenti uno snack ecuadoriano a base di banana in confezione singola e saranno altresì omaggiati di una copia gratuita della biografia a fumetti di padre Carlo Crespi quale ricordo dell'evento.