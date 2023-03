Una mostra fotografica della Lipu per riscoprire la bellezza della natura

Il gruppo LIPU Parabiago, guidato dal Fabrizio Bandera, ha organizzato per il 12 e 13 marzo a Busto Garolfo la mostra fotografica "Spiegando le ali sul mondo".

L'appuntamento si terrà presso la ex Sala Consiliare di via Magenta, 25 a Busto Garolfo (MI) con i seguenti orari: 10-12 e 15-18. Ingresso libero. Si tratta di una mostra fotografica sulla natura (uccelli, ma non solo), uno sguardo sull’incredibile bellezza celata nel mondo animale e vegetale attraverso gli scatti di volontari e appassionati fotografi naturalistici.