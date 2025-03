Da sabato 5 aprile a sabato 12 aprile 2025, all’Agorà di Arese sarà visibile la mostra fotografica di Amnesty International Italia “Proteggo la protesta“.

Una mostra di Amnesty international per proteggere il diritto alla protesta

In tutto il mondo, i governi adottano misure repressive per limitare il diritto di protesta: leggi restrittive, uso eccessivo della forza, sorveglianza illegale, censura e criminalizzazione dei manifestanti.

I gruppi discriminati affrontano ostacoli ancora maggiori. Amnesty International, con la campagna globale Proteggo la protesta, difende il diritto fondamentale di manifestare pacificamente, opponendosi alla repressione e sostenendo i movimenti per i diritti umani. Questa mostra fotografica raccoglie immagini di proteste in diversi paesi, testimonianza della lotta per il cambiamento.

Programma di sabato 5 aprile 2025, dalle 16

• INAUGURAZIONE E PRESENTAZIONE MOSTRA “PROTEGGO LA PROTESTA”

a cura di Amnesty International gruppo Arese, Legnano, Saronno, Solaro

• PRESENTAZIONE DEL LIBRO “VIVI LI RIVOGLIAMO!”

Emiliano Cottini, referente settore Internazionale di Libera – area America Latina, dialoga con l’autore Thomas Aureliani.

L’iniziativa si svolge in collaborazione con Libera Arese e dintorni Presidio Giorgio Ambrosoli.