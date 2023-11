Una mostra contro la violenza sulle donne di "Num de Bià"

Venerdì, 24, Sabato 25 e Domenica 26 novembre ad Abbiategrasso il gruppo Facebook e l'Associazione “Num De Bià”, grazie a Giovanna Giunta, Simona Posla, Angelo Parini e tanti altri, hanno organizzato una interessante iniziativa: “#ORA BASTA 2023 - I Diritti Addosso”.

Una mostra fotografica contro la violenza sulle donne

Una mostra fotografica e artistica nella Cooperativa Rinascita di Via Novara, 2, Abbiategrasso, per tre giorni una ricca iniziativa con la partecipazione di: Gruppi “I Sono Lilith” e “MusicAle” di ISS Alessandrini-Lombardini; l’Associazione “Lule”; “Coro Polifonico Terzo Tempo” di Silvia Gatti; “A.S.D. La Danza” di Donatella Sampietro e Selene Scarpolini e 24 Studenti della “Fondazione L. Cleridi” di Abbiategrasso.

Una mostra visitata da 150 persone

Tanto pubblico ha visitato la mostra fotografica “I Diritti Addosso”, più di 150 fotografie, dove tanti persone indossavano la maglietta creata per “Num De Bià, una maglietta per sensibilizzare tutti sulla violenza sulle donne. Indossare le magliette per dire semplicemente che le donne “vogliono diritti”.

La novità e curiosità che queste bellissime magliette sono arrivate anche del Cile, le scatti fotografiche sono state di: Simona Foi, Simona Posla, Giovana Giunta, Angelo Parini, Cristina Percivaldi, Dafne Yal, Gabriele Maurano, Walter Marchesotti, Emanuela Mirigliani, Maria Rita Marmoti, Agnese Coppola, Lilly Vello e Gran Lupa Mariella. Una grande mostra con tante arte, cultura e sensibilità.