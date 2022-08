Una montagna di rifiuti che cresce di giorno in giorno.

Una montagna di rifiuti in viale Primo Maggio a Nerviano

È quella sorta in viale Primo Maggio a Nerviano, nella zona industriale del paese, per mano di qualche incivile.

A segnalare il problema, e a incalzare l’Amministrazione affinché prenda provvedimenti, è l’ex sindaco Massimo Cozzi, oggi capogruppo della lista di minoranza Lega-Gin-Con Nerviano. "Il degrado chiama degrado, in casi del genere è importante intervenire con tempestività per rimuovere la spazzatura abbandonata impropriamente. Auspichiamo inoltre che l’Amministrazione usi le fototrappole per identificare e sanzionare gli inquinatori abusivi".