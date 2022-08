Una Messa e raccolta fondi per ricordare il piccolo Francesco

Messa e raccolta fondi in memoria di Francesco Dati, 11 anni, di Busto Garolfo, venuto a mancare all'età di 11 anni nel 2020.

Messa e raccolta fondi per Francesco

Soffriva di una malattia rara che purtroppo si è rivelata per lui fatale. E’ morto infatti a soli 11 anni nell'agosto 2020. Ora tutto il paese di Busto Garolfo lo ricorda con un appuntamento commemorativo. Al centro di quest’ultimo ci sarà Francesco Dati, il cui ricordo è rimasto nel cuore di tutti. Una Messa e una raccolta fondi in suo ricordo.

La madre, Nadine Bahi, ha deciso di organizzare la celebrazione per ricordare il figlio, ma questa potrà anche essere un’occasione per rilanciare la raccolta fondi in cui lei e i genitori dei vecchi compagni di classe di Francesco si sono impegnati negli ultimi anni. L’associazione guidata da Bahi, Uniti per Francesco, nata a pochi mesi dalla scomparsa dell’11enne, è infatti riuscita a raccogliere fondi per un totale di 4230 euro. I fondi sono stati utilizzati, in particolare, per acquistare delle librerie montessoriane da inserire all’interno dell’ospedale pediatrico Buzzi di Milano e continueranno a essere devoluti allo stesso gruppo Obm, che li utilizzerà per rinnovare gli spazi del nosocomio e soprattutto l’area Mac, che ha rappresentato molto per Francesco.

La cerimonia

L’appuntamento per la cerimonia in suffragio è dunque per martedì alle 18 presso la chiesa Santa Geltrude della frazione di Olcella. Chi non potesse partecipare, ma ha comunque intenzione di effettuare una donazione, lo può fare anche tramite bonifico bancario all’iban IT23K05034017300000000 436 23 e con la causale Donazioni in memoria di Francesco Dati.