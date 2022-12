Una menzione civica al sedrianese Paolo Rocca. È quanto avvenuto ieri sera, venerdì 23 dicembre 2022, durante il Concerto di Natale del Corpo Musicale di Sedriano al cineteatro Agorà.

La menzione è stata conferita dall'Amministrazione "per i ragguardevoli risultati sportivi che accrescono il prestigio della nostra città". Paolo Rocca, lo ricordiamo, è stato vincitore a 21 anni della Coppa Italia Turismo 2022.

Ha affermato il sindaco Marco Re:

"Un campione sulla pista e allo stesso tempo un giovane semplice e simpatico. Complimenti grandissimi dalla tua comunità. Vogliamo che Tu sia il primo di tanti altri nostri giovani che meritano riconoscimenti per il loro impegno e per i loro risultati in tutti i campi".