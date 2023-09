Non capita tutti i giorni di ricevere una lettera Buckingham Palace. Ma soprattutto non capita tutti i giorni di ricevere una lettera firmata dal re e dalla regina. Se ci aggiungiamo che i due reali sono stati da poco incoronati capiamo che si tratta di un momento più unico che raro. Testimone di questa unicità è lo storico di Corbetta Andrea Balzarotti che la scorsa settimana nella cassetta delle lettere si è trovato una busta arrivata direttamente da Londra con lo stemma della famiglia reale.

Una lettera da Re e Regina d'Inghilterra

Ma per capire meglio il tutto è necessario fare un piccolo passo indietro di qualche mese e ritornare alla scorsa primavera, come spiegato dallo stesso Balzarotti.

«Per capire bene il tutto è doveroso fare una premessa, essendo la storia la mia passione e la mia occupazione, sono molto appassionato anche di storia inglese e dei reali d’Inghilterra - spiega Balzarotti - Lo scorso aprile, alcune settimane prima dell’incoronazione, ho deciso quindi di scrivere una lettera ai reali per fare i miei auguri per questa cerimonia. Non è la prima volta che scrivevo alla casa reale inglese. Da una decina d’anni a questa parte infatti ho iniziato ad inviare gli auguri di Natale. Non avrei mai pensato che potessero rispondere, e invece in tutte le occasioni non hanno mai fatto mancare il loro riscontro».

Ovviamente quella dell’incoronazione di due reali, i più famosi al mondo per altro, è un avvenimento storico, non solo per il Regno Unito, ma per il mondo intero, basti pensare la copertura mediatica dell’evento.

«Recentemente abbiamo visto i matrimoni della casata inglese, ma l’incoronazione non la si vedeva dal 1952, quando è salita al trono la regina Elisabetta II, quindi era un evento epocale - prosegue Balzarotti - Un evento che non solo gli amanti della storia, ma anche gli appassionati di gossip, cronaca rosa e moda hanno seguito da tutto il mondo».

La missiva con i ringraziamenti

A distanza di alcuni mesi dall’evento poi ecco arrivare la risposta alla lettera, recapitata via posta nella giornata di lunedì:

«La busta che ho ricevuto riportava l’intestazione Mr. Andrea Balzarotti con lo stemma di Re Carlo e della famiglia reale - prosegue - Poi dentro c’era un biglietto pieghevole in cartoncino, veramente bellissimo con delle decorazioni che si rifanno agli araldi inglesi e alla storia inglese. Nelle pagine centrali oltre ad una foto di Re Carlo e della Regina Camilla un piccolo pensiero ovviamente in inglese di ringraziamento: “Siamo rimasti profondamente toccati dal tuo caro e premuroso messaggio per la nostra incoronazione. Siamo enormemente grati a tutti quelli che hanno preso parte ai festeggiamenti e abbiamo particolarmente apprezzato che hai speso generosamente il tuo tempo per scriverci in questa occasione speciale”. E in chiusura le firme dei due reali. Ovviamente è sempre un emozione che fa capire quanta cura nei dettagli ci sia dietro a tutto quello che vediamo da lontano della famiglia reale inglese».

La domanda poi sorge spontanea, ma cosa si prova a scrivere ad un Re?