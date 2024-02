"Una holding per tutte le società partecipate"

"Nuovenergie? Per noi la soluzione ottimale è creare una holding che comprenda tutte le società partecipate”.

Forza Italia

La proposta arriva da Daniele Paggiaro, Ruggiero Delvecchio e Daniela Bossi, consiglieri comunali di Forza Italia rispettivamente a Rho, Settimo Milanese e Pero che, partendo da quello che definiscono il caso Nuovenergie, hanno maturato questa proposta che porterebbe a una migliore gestione di questa azienda e di tutte le altre società a capitale pubblico/privato.

Una holding per le partecipate

“Abbiamo esaminato tutti i documenti e soprattutto la perizia commissionata dalle giunte di centrosinistra di Settimo e Pero su NEV – affermano Paggiaro, Delvecchio e Bossi – e, alla luce della situazione attuale e della poca trasparenza con la quale è stata gestita la vicenda dalla politica in questi anni, riteniamo quella della holding la soluzione migliore. Questo, infatti, permetterebbe una gestione più imprenditoriale e non più politica delle società, con evidenti benefici. Invitiamo pertanto le Amministrazioni interessate a prendere in considerazione in maniera concreta e fattiva questa ipotesi”.

La perizia mette in luce una serie di criticità all'interno della società partecipata dai tre Comuni e, al 30%, dal socio privato Canarbino Spa il quale ha presentato un'offerta ai comuni di Settimo e Pero per acquistare le loro quote ed acquisire così la maggioranza societaria.