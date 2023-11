Una grande festa alla Contrada Legnarello per accogliere il fantino Siri

Sabato 18 novembre per la Contrada Legnarello è stato il giorno del grande ritorno: Antonio Siri, fantino vincente riconfermato anche per la stagione 2024 del palio di Legnano, è stato accolto dall’abbraccio giallo-rosso dopo essersi ripreso dall’infortunio di cui è stato sfortunato protagonista lo scorso settembre al palio di Asti.

Una grande festa per il ritorno del fantino Antonio Siri

Al ritmo degli applausi e dei canti dei numerosi ospiti presenti alla cena, il fantino ha fatto il suo ingresso accompagnato dal capitano Diego Tomalino.

“È sempre un piacere essere qui” - commenta Siri - “l’anno scorso vi ho detto che avevo fame di vittoria… e questa fame ce l’ho ancora!”

Dopo l’ovazione dei presenti e in un clima entusiasta ha preso il via la cena giallo-rossa, realizzata per l’occasione in collaborazione con l’Osteria l’Antico Granaio di Calliano, una vera istituzione culinaria nel territorio del Monferrato, che ha proposto piatti tipici del territorio piemontese.

Una serata dedicata alla Contrada Legnarello

La serata si è conclusa con un momento celebrativo delle dodici vittorie della Contrada Legnarello: guidate da Andrea Muroni, la voce ufficiale del palio di Legnano, alcune importanti figure del presente e del passato giallo-rosso hanno stappato dodici bottiglie che riportavano le date dei trionfi del popolo di via Dante dal 1936 al 2023.