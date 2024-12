Una giostrina per Tommy: potrà salirci con la sua carrozzina

Finalmente Tommy potrà giocare con tutti i bambini del quartiere di Mazzo di Rho dove vive insieme alla sua famiglia. Babbo Natale è arrivato con qualche giorno di anticipo a Mazzo, precisamente nel parco giochi di via Togliatti dove è stata inaugurata una giostra accessibile alle carrozzine.

Il gioco era stato richiesto dalla famiglia di Tommaso Viggiano, perché Tommy, 5 anni e mezzo, potesse giocare con tutti i bambini del quartiere.

Un regalo reso possibile grazie alla collaborazione di tante realtà: dall'assessore Valentina Giro attraverso Patrizia Bisio ora presidente della Consulta delle frazioni, alle associazioni Sesamo, AFK_Progetto Giovani, Comitato genitori scuola Rodari, Gerry Gentile, Ac Mazzo e realtà milanesi.

«Tanti hanno contribuito a rendere possibile questo spazio - ha detto Valentina Giro - Li ringrazio a nome del sindaco Andrea Orlandi e di tutta l'Amministrazione. Ringrazio la famiglia per essersi fatta avanti e tutti coloro che hanno creduto nel progetto. Questo è il filo che ci unisce in questo Natale, sono le idee, i gesti, le iniziative che tengono insieme le persone nei momenti divertenti e in quelli difficili. È una cosa forte, che dal Municipio vediamo ripetersi in molti contesti. Questo è il senso di essere comunità, essere uniti per il bene comune, soprattutto dei bambini. Spero che quanto avvenuto qui sia di ispirazione per altri progetti futuri».