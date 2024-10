Una giornata di open day per il lavoro

Il Comune di Castano Primo è pronto a fare la sua parte. Sarà una funzione di collegamento quella che a breve vedrà l’Amministrazione comunale collaborare con i responsabili dei nuovi negozi Mc Donald’s e Tigros, alle prese con la ricerca di personale in vista delle rispettive inaugurazioni. Il duplice taglio del nastro è in scaletta tra fine novembre e inizio dicembre. Prima, però, ci sarà tutto il tempo necessario affinché i potenziali candidati di facciano avanti attraverso il momento dell’Open day.

Il sindaco Colombo ha spiegato come funzionerà la giornata del job day

A parlarne è stato direttamente il sindaco Roberto Colombo che ha annunciato l’iniziativa voluta proprio dal Comune per accorciare la forbice tra domanda e offerta di lavoro per ciò che attiene le nuove realtà commerciali che troveranno sede tra viale della Resistenza e di via per Turbigo.

La data è ancora da definire

«La data e le ultime limature restano ancora da definire, ma l’iniziativa si farà e, molto probabilmente, cadrà nella prima decade di novembre, vale a dire tra pochi giorni. In previsione dell’apertura sul nostro territorio dei negozi Mc Donald’s e Tigros abbiamo pensato, in sinergia con gli stakeholder coinvolti, di dare vita a un momento dedicato all’Open day. Sarà un “Job day” che vedrà la partecipazione, in Villa Rusconi, da parte dei referenti che si occupano delle assunzioni».

"L'intento è quello di favorire l'occupazione a livello locale"

Nelle selezioni non sarà previsto un quoziente vero e proprio per coloro che risiedono a Castano Primo. Ma l’intento del Comune, come sottolineato dal primo cittadino stesso, «è quello di favorire l’occupazione a livello locale, cosa che avvantaggia anche il datore di lavoro. Dal canto nostro agevoleremo i cittadini, ai quali potremo anche fornire assistenza sul fronte della compilazione dei curricula».