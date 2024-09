Promuovere universalmente valori e progetti legati alla filosofia del “vivere slow”: con questo obiettivo il movimento di Cittaslow International propone anche quest’anno Cittaslow Sunday, la Giornata internazionale del vivere sostenibile, fissata per domenica 29 settembre, alla quale anche Abbiategrasso aderisce insieme alle altre città (sono più di 400 in tutto il mondo) dall’Europa agli Usa, dalla Corea del Sud all’Australia, passando per il Canada, la Nuova Zelanda, a far parte del network.

Una giornata dedicata al vivere slow con il "Mercato contadino"

Cosa ha in programma Abbiategrasso e chi sono gli attori coinvolti? Innanzitutto, l’Amministrazione comunale con l’assessore Valter Bertani, delegato ai rapporti con le Cittaslow e tra i vicepresidenti internazionali di questa preziosa realtà; in secondo luogo. la Proloco della presidente Laura Re, che si occupa di promozione e valorizzazione del territorio e l'associazione Abbiateinbici Fiab, partner della manifestazione cicloturistica “Due ruote nei sapori di autunno”.

Il programma abbiatense prevede che le iniziative siano distribuite tra sabato 28 e domenica 29; fulcro degli eventi sarà Castelletto e in particolare l'area lungo il Naviglio adiacente a Palazzo Stampa. Il 28 sera nell'anfiteatro all'aperto di Palazzo Stampa è previsto un momento musicale a cura del gruppo The Garage, formazione di Castelletto che ha all'attivo esperienze decennali di concerti sul territorio. Nell'ottica di valorizzare l'intero quartiere lungo il Naviglio, sono state coinvolte anche le realtà enogastronomiche presenti in loco come l'Antica Posteria Invernizzi e il ristorante L'Orto di San'Antonio, che proporranno menù a tema per l'intero weekend.

Appuntamenti speciali con i sapori d'autunno

Domenica 29 invece sarà presente la Coldiretti, con un mercatino a chilometro zero dei suoi associati, e una selezione di artigiani con le loro creazioni. La Proloco, inoltre, ha pensato ad un’esposizione di antiquariato lungo il Naviglio.

Nell'ottica di una ripresa dei valori legati alle Cittaslow con riferimento specifico alla mobilità sostenibile, l'Amministrazione comunale ha scelto di anticipare la tradizionale manifestazione “Due Ruote nei Sapori di Autunno”, sempre a cura della Proloco e dell'Associazione Abbiateinbici, facendola coincidere con il momento clou della Cittaslow Sunday; al termine della manifestazione ciclo turistica quindi (che partendo da Abbiategrasso toccherà i Comuni di Ozzero, Morimondo, Cassinetta e Albairate) appuntamento a Palazzo Stampa per una merenda finale riservata ai partecipanti. Le quote di iscrizione alla manifestazione andranno a sostegno della Casa di Riposo Città di Abbiategrasso.