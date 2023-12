Una fiaccolata per la pace per dire stop a tutte le guerre

Un gruppo di lavoro formato da diverse associazioni del territorio, con il patrocinio del Comune di Magenta e il sostegno della Comunità pastorale di Magenta, ha voluto organizzare per domenica 10 dicembre una fiaccolata per la Pace con ritrovo alle ore 17 in via Mazzini, angolo P.zza Vittorio Veneto.

Una fiaccolata per la pace a Magenta

Le guerre nel mondo stanno facendo vittime innocenti e distruggendo città, infrastrutture e ambiente, sprecando enormi risorse economiche e materiali, a danno della collettività.

Raid dopo raid, razzo dopo razzo, attentato dopo attentato, bomba su bomba, strage dopo strage, la violenza sta superando ogni immaginazione, arrivando a colpire i malati negli ospedali.

È intollerabile il livello di crudeltà, di menzogna e di accanimento che vediamo ogni giorno sui mezzi di comunicazione.

A partire dalla guerra in Medio Oriente, vogliamo esprimere il nostro dissenso per tutto questo, chiedere il cessate il fuoco ovunque nel mondo e che la guerra sia bandita dalla storia.

Una fiaccolata per i diritti

Domenica 10 dicembre – 75° anniversario dell'adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani - è stata convocata la Marcia della Pace ad Assisi, a cui vogliamo simbolicamente connetterci con la fiaccolata, per ribadire che i Diritti Umani, per tutti, vengono prima di ogni cosa e che quindi ogni rivendicazione, per quanto giusta e sostenibile, non può calpestarli: per questo la guerra va ripudiata come strumento di “risoluzione” dei conflitti internazionali, ovunque nel mondo.

In connessione con la fiaccolata, aderendo ad una proposta del gruppo di insegnanti delle scuole del territorio “La mia Scuola per la Pace”, il gruppo di lavoro propone inoltre “Una luce per la Pace”: il 13 dicembre, nel giorno dell’anno nel quale la notte arriva prima, accendiamo una luce, per un mondo che finalmente decida di bandire la guerra dalla storia.

L’invito è quello di mettere un lumino alla finestra e pubblicare la foto come post sulle pagine social del Comitato Pace:

• Instagram: giovani_pace

• Facebook: comitatopacemagentino