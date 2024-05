Una domenica di preghiera per la Festa di Santa Croce

Ancora una volta la Festa di Santa Croce di Vittuone ha richiamato l’attenzione di tantissimi vittuonesi, proponendo, come da tradizione, a lato della celebrazione religiosa, una parte “ludica” con giochi, spettacoli, bancarelle, grazie all’impegno di associazioni, commercianti e hobbisti, pronti a collaborare nell’ambito del programma coordinato dall’Amministrazione comunale.

Tantissime persone per la Festa di Santa Croce

Gli eventi della domenica, a dire il vero, sono stati preceduti da un appuntamento che ha richiamato molti cittadini, tra i quali numerosi giovanissimi, al Parco Gramsci, del quale è stata ufficializzata la riapertura con un piccolo rinfresco offerto agli intervenuti dall’Amministrazione comunale. Una riapertura che si è voluto enfatizzare perché non si è trattato semplicemente di fare della “manutenzione straordinaria” al parco: tra l’anno scorso e quest’anno il Parco Gramsci ha infatti cambiato radicalmente volto, venendo separato dal giardino della vicina scuola, e avendo ora un nuovo accesso da via Volontari della Libertà, il che permette di usufruire del parco stesso senza interferire con le attività della scuola, che a sua volta può godere di una maggiore sicurezza.

Dopo l’importante intervento dello scorso anno, con il rifacimento dei vialetti interni, la sostituzione delle piattaforme con pavimentazione antitrauma, per la sicurezza dei bambini, l’installazione di nuovi giochi inclusivi, utilizzabili anche da bambini diversamente abili, la collocazione delle nuove panchine, nei primi mesi di quest’anno è stato anche qui installato un nuovo castello multigioco a torrette ed è stato eseguito l’intervento di riqualificazione, controllo e potatura del verde. Il tutto nell’ambito di un ampio programma di riqualificazione che ha già riguardato anche i Parchi Lincoln e della Resistenza e che riguarderà anche il parco delle Mamme, senza dimenticare l’ambizioso e complesso lavoro di restauro e riqualificazione del Parco di Villa Venini.

La cerimonia religiosa

La domenica della patronale di Santa Croce, festa che ricorda ogni anno la reliquia della Croce di Cristo che la tradizione vuole sia conservata nella chiesa parrocchiale, si è invece aperta con la cerimonia religiosa, con la celebrazione della S. Messa da parte del cardinale Francesco Coccopalmerio, con il parroco don Maurizio Calzoni e con don Jean Paul, alla presenza delle autorità locali, ad iniziare dalla sindaca Laura Bonfadini, e di tanti cittadini.

Da notare che nella parte iniziale della celebrazione la vicesindaca Ivana Marcioni e la consigliera delegata Anna Papetti hanno portato all’altare l’olio per le lampade che, tradizionalmente, l’Amministrazione comunale dona alla Parrocchia.

È seguita la processione per le vie del paese, accompagnata dal Corpo Musicale Giuseppe Verdi, al termine della quale vi è stato il rientro nella chiesa parrocchiale per la conclusione della cerimonia.

Fin dal mattino le vie del centro di Vittuone si sono popolate di bancarelle, hobbisti, associazioni, ecc., oltre che, naturalmente, di tanti vittuonesi.

Appuntamento con i giochi di una volta

In piazza Italia grande successo hanno ottenuto i “giochi di una volta”, recuperati e/o conservati da veri appassionati che li hanno portati… in pubblico per la gioia di piccini e grandi. I più piccoli hanno potuto divertirsi anche con i giochi proposti dal Comitato Genitori. Sempre in mattinata gli appassionati/praticanti di arti marziali hanno dato vita a qualche esibizione in piazza Italia.

Nel pomeriggio il Caffè Privativa Frontini, che quest’anno festeggia i 140 anni di attività, ha offerto un concerto di musica dal vivo della C.Over Band. Nel tardo pomeriggio l’Asd Dreams Factory ha presentato un evento/spettacolo di danza, al parco Lincoln, realmente seguitissimo.

Gli appassionati dei giochi di carte, per parte loro, hanno potuto prendere parte al torneo di scopa d’assi a coppie presso la Fondazione Baglio.

Nelle foto immagini del Parco Gramsci, con foto di gruppo dell’Amministrazione comunale all’inaugurazione; della cerimonia in chiesa, con foto di gruppo e il cardinale Coccopalmerio con la reliquia della Croce (cardinale2), la consegna dell’olio per le lampade; la processione; varie immagini di piazza Italia, con i “giochi di una volta”, il parco Lincoln gremitissimo per lo spettacolo di danza, varie associazioni