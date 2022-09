Una discussione sulla guerra dal punto di vista delle religioni. L'evento organizzato dal Comitato Intercomunale per la Pace per martedì 4 ottobre alle 21 nella piazzetta San Francesco di Sedriano.

Una discussione sulla guerra dal punto di vista delle religioni. Diverse associazioni e realtà del territorio di Sedriano uniscono le forze e le voci in una richiesta unanime "Basta guerra": l'incontro avverrà martedì 4 ottobre, quando si celebra la Giornata della Pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse in onore dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena.

L'appuntamento nel cortile del Municipio

La cittadinanza è invitata ad assistere alla discussione promossa dal Comitato Intercomunale per la pace alle 21 nel cortile del Municipio, piazza San Francesco di Sedriano. Gino Strada diceva che "Abolire la guerra è l'unica speranza per l'umanità". Malgrado questo le guerre scoppiano e proprio negli ultimi mesi anche noi in Italia ne sentiamo le ripercussioni e tensioni. Per questo il Comitato ha deciso di indagare il punto di vista delle religioni. Parteciperanno don Luca Fumagalli, parroco di Sedriano, Hamid Mouslih dell'associazione A-Rahmam di Abbiategrasso e Claudia Riggio dell'Istituo buddista italiano Soka Gakkai.