Una decina di sacchi raccolti con 15 volontari: bilancio positivo per Puliamo il mondo

Alla giornata di sabato scorso di Puliamo il Mondo andata in scena a Parabiago hanno partecipato una quindicina di volontari che si sono impegnati a pulire il parcheggio adiacente alla stazione ferroviaria in piazza Pisoni. In qualche ora di lavoro, si sono riempiti tre sacchi tra bottiglie di vetro e lattine, due sacchi di bottiglie di plastica, sei sacchi di rifiuti indifferenziati. È apparsa anche una bicicletta abbandonata. Inoltre, si è fatto un’accurata raccolta di mozziconi di sigaretta, che hanno impressionato sulla quantità dispersa, (350 grammi di peso equivalenti a circa 1166 sigarette).

I prossimi obiettivi di Legambiente

Nei prossimi giorni, presenteremo all' Amministrazione Comunale, la proposta di partecipare alla campagna che promuove l'Associazione Marevivo dal titolo: "Piccoli Gesti Grandi Crimini", sull’annoso abbandono di mozziconi di sigaretta, che gettati per terra maleducatamente, il loro carico inquinante, attraversa tutta la catena dei corsi d' acqua contaminando e arrivando nei mari. L' iniziativa è come sempre ricca di sorprese negative, si fatica ad accettare, che ci siano così tanti comportamenti incivili da parte di cittadini, non capendo che il loro comportamento oltre che arrecare danno all' ambiente, ritorna poi su tutti e su di loro. In settimana, alcuni volontari di Legambiente, avevano verniciato di bianco tre pareti esterne della palestra della scuola Rancilio, nei prossimi giorni, gli alunni con le insegnanti di arte, potranno completare con dei bellissimi murales. Si ringraziano le associazioni e i cittadini che oggi hanno partecipato all'iniziativa, il Comune di Parabiago per il patrocinio e le insegnanti della scuola Rancilio per la collaborazione.