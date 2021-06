Una crociera da sogno per festeggiare il compleanno di Settegiorni

Una crociera da sogno per festeggiare il 45esimo compleanno di Settegiorni.

Una crociera da sogno: è quello che proponiamo ai lettori di Settegiorni per festeggiare il traguardo dei 45 anni della nostra testata. Una settimana a bordo della nuovissima Seaside di MSC Crociere, dal 16 al 23 ottobre, a partire da soli 449 euro a persona. Grazie alla collaborazione dell’agenzia viaggi Cala Majòr, vi invitiamo a brindare con noi e visitare alcune bellissime località del Mediterraneo - partenza e ritorno a Genova, con tappe a Marsiglia, Siracusa, Taranto e Civitavecchia - oltre che godere di una settimana di relax e divertimento.

Il viaggio

I lettori saranno accompagnati per tutta la crociera da sogno da uno staff staff, che sarà a disposizione per ogni necessità, e i nostri giornalisti racconteranno sul giornale, sul portale online e i canali social questa bellissima esperienza insieme. Un’opportunità da non perdere nata grazie alla ventennale collaborazione tra Cala Majòr e MSC Crociere, come ci ha confermato Neri Baglione, titolare dell’agenzia viaggi di Asti:

«Abbiamo una lunga esperienza in questo tipo di iniziative, che caldeggiamo molto, perché è un modo unico e bellissimo di vivere un evento, fidelizzare i lettori e creare un senso di gruppo: vivere il viaggio insieme e raccontarlo con una sorta di giornale di bordo crea proprio una community. Un’esperienza davvero molto gradita dai clienti che poi vogliono riviverla gli anni successivi. E non dimentichiamo che saranno accompagnati da un angelo custode».

L’angelo custode in questione è Emanuela Vendraminetto, la collaboratrice dell’Agenzia Cala Majòr Viaggi, che da anni accompagna i gruppi sulle crociere MSC.

«Si tratta proprio di una bellissima esperienza, si crea una comunità, un bel gruppo dove nascono anche delle amicizie e spesso si ritrovano in altri viaggi - ci racconta Emanuela - Indubbiamente è un’occasione di allegria e divertimento. Poi le navi da crociera hanno un fascino tutto speciale, ci perde nell’esplorare queste città galleggianti. E ammetto che è sempre una bella esperienza anche per me. Ovviamente il mio compito è verificare che sia tutto a posto e mettere a nanna i viaggiatori felici».

In effetti le navi da crociera sono luoghi speciali.

«Battezzata nel 2017, la MSC Seaside permette una grande vivibilità esterna e in tempo di Covid è sicuramente una cosa molto importante - ci spiega Giovanni Pilato, Sales Account Manager Nord Ovest di MSC Crociere - Combina aree interne ed esterne per avvicinare gli ospiti al mare come mai prima d'ora e dispone inoltre di ampi spazi all’aperto con un vasto ponte esterno, numerose piscine, vasche idromassaggio e un incredibile acquapark con 5 scivoli d’acqua. Caratteristica distintiva della nave è anche la promenade esterna situata sui ponti più bassi che gira lungo tutto il perimetro della nave e permette agli ospiti di passeggiare, mangiare, prendere un aperitivo, fare shopping, prendere il sole o fare un bagno in piscina ammirando l’immensità del mare con la sensazione di trovarsi su un molo».

Per quanto riguarda la sicurezza, «dallo scorso 16 agosto MSC effettua con regolarità crociere senza interruzioni e oltre 60.000 persone hanno viaggiato senza preoccupazioni», sottolinea Pilato.

Totale sicurezza

A bordo il protocollo sanitario è rigoroso, per garantire un elevato livello sicurezza a ospiti ed equipaggio, e prevede: tampone per tutti i passeggeri a inizio e a metà crociera, tampone settimanale per ogni membro dell’equipaggio, innovativo sistema di «contact tracing», escursioni «protette» organizzate esclusivamente per i crocieristi e tampone per le guide turistiche e gli autisti dei mezzi utilizzati durante le escursioni, sanificazione continua degli ambienti di bordo.

Totale sicurezza, appunto, anche per scoprire delle bellissime località del nostro Paese. Tra quelle toccate dalla Seaside nel nostro viaggio, Pilato si sofferma su due novità tra le destinazioni di MSC Crociere: Siracusa e Taranto.

A Siracusa i passeggeri potranno scoprire meravigliosi siti storici e archeologici di questo territorio, immergendosi nello splendido entroterra o visitando le città barocche che hanno anche fatto da sfondo a diverse puntate del «Commissario Montalbano». Tra i siti archeologici di maggior pregio c’è sicuramente il teatro greco di Siracusa, il più grande mai costruito in Sicilia e uno dei più maestosi e ben conservati del mondo greco. Per coloro che desiderano vedere panorami mozzafiato c’è la possibilità di visitare il vulcano più grande d'Europa, l'Etna. Tra le destinazioni sono compresi anche gli antichi splendori della bella Taormina.

La città di Taranto costituisce una visita speciale per coloro che sono alla ricerca di una giornata per rilassarsi e staccare la spina approfittando delle meraviglie di questa regione storica. E delle spiagge esclusive dedicate solo ai viaggiatori di MSC. Ma è anche possibile scoprire la città vecchia di Taranto, piena di fascino, oltre al Museo Archeologico Nazionale di Taranto, che permette di rivivere la storia e le radici del Sud Italia. In alternativa è possibile visitare e dirigersi verso altri luoghi nelle vicinanze tra cui Alberobello, sito Unesco famoso in tutto il mondo per i suoi caratteristici trulli, o le bellissime cittadine barocche Martina Franca o Grottaglie, conosciute per l'artigianato della ceramica.