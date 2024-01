Una "Corrida" per aiutare i bambini del Congo

Martedì 6 febbraio 2024 alle ore 20,45 al Centro civico Agorà di Arese, La Compagnia Teatrale Artin’Stable porterà in scena lo spettacolo La Corrida è Qui! per aiutare i bambini del Congo.

La "Corrida" per aiutare i bambini del Congo

Gli attori della compagnia, diretti sapientemente da Emanuela Terzariol, si esibiranno in esibizioni, imitazioni e canzoni proprio come la nota Corrida del mitico Corrado. Il pubblico verrà coinvolto a partecipare e a manifestare il proprio apprezzamento con fischietti, consegnati all’entrata e, come dice la locandina, da mestoli e coperchi portati da casa.

Tante risate per una serata piacevole e un divertente modo per aiutare i bambini che soffrono nel Congo.

Il Rotary Club Garbagnate Groane ha, infatti, con il Patrocino del Comune di Arese, organizzato questo spettacolo, grazie alla disponibilità della compagnia Artin’Stable, per contribuire a supportare il Progetto Insieme per i bambini di Kinshasa.

Un aiuto per un centro medicale

Un progetto che intende realizzare un centro sanitario con un servizio per imaging medicale per la diagnosi e la cura dei bambini e dei giovani di strada nella città di Kinshasa in Congo.

Assistere i 45.000 bambini di strada della città di Kinshasa con adeguate cure sanitarie e mezzi diagnostici è quindi l’obbiettivo di questo progetto che intende realizzare il Rotary.

L’ingresso allo spettacolo è aperto a tutti con una piccola offerta. Il ricavato sarà devoluto al Progetto.

Un altro piccolo passo per finanziare l’iniziativa nella speranza che anche i poveri bambini di Kinshasa tornino a sorridere.